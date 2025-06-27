أفصح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده مستعدة لجولة جديدة ثالثة من المفاوضات مع أوكرانيا، إلا أنه لم يتم الاتفاق على المكان والموعد.ونقلت وكالة «تاس» الروسية عن بوتين قوله في خلال مؤتمر صحفي على هامش قمة إقليمية في مينسك عاصمة بيلاروسيا، اليوم (الجمعة) قوله: «إن مناقشة مذكرات تفاهم البلدين ستكون موضوع المفاوضات مع كييف». وعبر عن امتنانه للرئيس التركي رجب طيب أردوغان لدوره في الوصول إلى تفاهمات بين الجانبين في إسطنبول تم تنفيذها.وأعلن بوتين انفتاحه على الاتصالات والاجتماعات بما في ذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مؤكداً أنه يكن احتراماً كبيراً له، ووصف جهوده لتسوية الأزمة الأوكرانية بأنها «صادقة».وبشأن المفاوضات مع كييف، كشف أن المذكرتين اللتين يفترض أن تتضمنا رؤية كل من روسيا وأوكرانيا حول سبل تسوية النزاع تتضمنان مقترحات «متناقضة تماماً».وقال بوتين: «ليس في الأمر مفاجأة، إنهما مذكرتان متناقضتان تماماً. ولكن يتم إجراء المفاوضات تحديداً بهدف إيجاد أرضية تفاهم».وأضاف أن روسيا وأوكرانيا ستحافظان على التواصل بينهما بعد انتهاء عمليات تبادل الأسرى وجثث الجنود. وأبدى بوتين استعداده لتسليم أوكرانيا 3 آلاف جثة أخرى لجنودها القتلى إضافة إلى 6 آلاف جثة تم تسليمها.وحول العلاقة بين الشرق والغرب، حذر بوتين من أن زيادة الإنفاق العسكري لن تعزز أمن الغرب بل ستخفض مستوى المعيشة. ولفت الرئيس الروسي إلى أن روسيا تخطط لخفض الإنفاق على التسلح، وتعمل حالياً وزارة الدفاع ووزارة المالية ووزارة التنمية الاقتصادية في هذا الاتجاه.وقال: «نخطط لخفض الإنفاق الدفاعي. نخطط للعام المقبل وللسنوات الثلاث القادمة»، لافتاً إلى أنه «لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد بين وزارة الدفاع ووزارة المالية ووزارة التنمية الاقتصادية، ولكن بشكل عام الجميع يفكر في هذا الاتجاه».وأضاف أنه في الوقت ذاته تفكر أوروبا في كيفية زيادة النفقات، متسائلاً: «من يُحضّر إذن لعمل عدواني؟ نحن أم هي؟».