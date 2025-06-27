كشفت مصادر أمريكية أن الولايات المتحدة تدرس تزويد أوكرانيا بصواريخ «باتريوت»، في خطوة يرى مراقبون أنها تعكس تغيرا تدريجيا في موقف واشنطن تجاه الحرب بين كييف وموسكو.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وصف نظيره الروسي فلاديمير بوتين بـ«الشريك الأصعب» في مساعي إنهاء الحرب، مؤكدا أن التوصل إلى اتفاق سلام ليس سهلاً كما يعتقد البعض، وكشف عن عزمه التحدث مع بوتين لإنهاء الحرب.وفي تحول لافت، وصف ترمب نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنه «يقاتل بشجاعة في معركة صعبة»، بعد أن كان سابقاً قد اتهم كييف باستغلال المساعدات الغربية.وبالتزامن مع التصريحات الأمريكية، انطلقت أعمال قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل لمناقشة الحرب الروسية على أوكرانيا، والوضع الأمني والاقتصادي في القارة.وناقش القادة الأوروبيون تمديد العقوبات المفروضة على روسيا، وإمكانية توسيعها لتشمل مسؤولين متورطين فيما وُصف بجرائم الحرب، تعزيز قدرات الدفاع الأوروبية، وزيادة الإنفاق العسكري لدول الاتحاد إلى ما نسبته 5% من الناتج المحلي، وفق ما أعلنه مسؤولون أوروبيون.رغم غياب أي جدول زمني واضح لمحادثات السلام، يرى مراقبون أن التطورات الأخيرة تمهد لجولة تفاوضية جديدة، ستكون مشروطة بتغيرات ميدانية وسياسية، أبرزها تثبيت توازن الردع، وإظهار قدرة كييف على الصمود بدعم غربي شامل.وفي حين تواصل روسيا استهداف مدن أوكرانية، تعزز الدول الغربية رهاناتها على الدعم العسكري، في محاولة لقلب المعادلة وتثبيت معادلة أنه لاغالب ولا مغلوب، ما قد يفتح الباب أمام حلول دبلوماسية خلال المرحلة القادمة.