رفضت النيابة العامة الإسرائيلية طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأجيل محاكمته بتهم فساد لأسبوعين، بزعم أنه يريد تكريس وقته في قضايا أخرى بعد الحرب مع إيران، منها قضية إعادة الأسرى الإسرائيليين من غزة.لكن النيابة العامة رفضت طلب نتنياهو تأجيل جلسات محاكمته التي يتوقع استئنافها الاثنين القادم، بحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.وقال قضاة المحكمة المركزية في قرارهم، اليوم (الجمعة): «إن طلب نتنياهو في صيغته الراهنة، لا يوفر أي أساس أو تبرير مفصل لإلغاء جلسات الاستماع».وبدأت جلسات استجواب نتنياهو في يناير الماضي. ويواجه اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة. ويتعلق أحد هذه الملفات بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهذه الشخصيات في مجالات مختلفة. ويُتهم أيضاً بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة «يديعوت أحرونوت» الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.واتهم نتنياهو بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع «واللا» الإخباري الإسرائيلي شاؤول إلوفيتش، الذي كان مسؤولاً في شركة «بيزك» للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.وبدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020، وما زالت مستمرة، وهو يُنكرها مدعياً أنها «حملة سياسية» تهدف إلى الإطاحة به.من جانبها، ركزت صحيفة «هآرتس» على دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى إلغاء محاكمة نتنياهو، ونقلت عن نقيب المحامين الإسرائيليين قوله: إن الخطوة إذا كانت منسقة أو جاءت بطلب من نتنياهو فإن ذلك يعد سلوكاً مخالفاً للقانون.واعتبر أن الخطوة تندرج أيضا في سياق «تدخل مباشر من جهة أجنبية ذات نفوذ للضغط على القضاة والمحكمة الإسرائيلية».واعتبرت صحيفة «معاريف»، أن هناك تراجعا ملحوظا في الدعم الشعبي الأمريكي لإسرائيل خصوصا وسط الشباب. واستدلت ببيانات عرضتها لجنة الشؤون الخارجية في الكنيست واستندت إلى أحدث استطلاعات الرأي العام في الولايات المتحدة، واعتبرتها مثيرة للقلق.بدورها، حذرت صحيفة «نيويورك تايمز» من أن الفلسطينيين في غزة يواجهون خطرا مميتا كل يوم من أجل الوصول إلى الطعام بسبب الفوضى المحيطة بمراكز توزيع المساعدات. وأكدت أن المئات قتلوا بعد أسابيع فقط من تفعيل الخطة الإسرائيلية المثيرة للجدل، والقائمة على عدد قليل من مراكز توزيع المساعدات المتمركزة في جنوب القطاع. ولفتت إلى أن هذه الخطة يفترض أنها بديل لعمليات الأمم المتحدة التي اعتمدت على مئات نقاط التوزيع المنتشرة عبر كامل أراضي القطاع.