بسبب السرعة الجنونية ، لقي 14 شخصاً مصرعهم وأصيب 6 آخرون، اليوم (الجمعة)، في حادثة تصادم بين سيارة نقل ثقيل وحافلة صغيرة (ميكروباص)، على الطريق الإقليمي بنطاق مركز أشمون في محافظة المنوفية شمال مصر.وأسفرت الحادثة عن تحطم السيارتين بالكامل، ونقلت الجثث والمصابون إلى مستشفى أشمون العام، وجرى رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال الضحايا وتقديم الرعاية الطبية للمصابين.وأعلن مصدر طبي في المستشفى استقبال 14 جثة في مسشتفيات الباجور وأشمون، و6 مصابين بحالات متفاوتة، لافتاً إلى أن الفرق الطبية تواصل جهودها لعلاج المصابين.ووقعت الحادثة الماساوية إثر تصادم مباشر بين سيارة نقل ثقيل وحافلة صغيرة (ميكروباص) تقل ركاباً، بسبب السرعة الزائدة، وفق ما أفاد شهود عيان.وباشرت النيابة العامة التحقيق، وقررت انتداب الطب الشرعي لمناظرة الجثامين، وتم تحرير محضر بالواقعة، وبدأت جهات التحقيق في الاستماع إلى أقوال شهود العيان والناجين من الحادثة.