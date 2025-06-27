شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم (الجمعة)، سلسلة غارات على مرتفعات جنوب لبنان. وأعلن أنه هاجم «موقعاً لحزب الله في نطقة جبل البوفور جنوب لبنان».وشدد بيان الجيش على أنه لن يسمح لحزب الله بإعادة تأهيل مواقعه المستهدفة في جنوب لبنان. وأظهرت صور متداولة التفجيرات الناجمة عن الغارات الإسرائيلية على مرتفعات جنوب لبنان. وذكر شهود عيان أن الغارات الإسرائيلية استهدفت تحديدا مرتفعات «علي الطاهر» في جنوب لبنان.وأكدت مصادر لبنانية أن المقاتلات الإسرائيلية غارة جديدة على النبطية في جنوب لبنان.وكانت طائرة مسيرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي استهدفت دراجة نارية يقودها أحد عناصر حزب الله، بحسب الإعلام المحلي، في محيط مدينة بيت ليف، جنوب لبنان، وقتل من كان على متنها. واستهدفت مسيرة أخرى بصاروخ جرافة صغيرة بين بلدتي برعشيت وشقرة، وكانت المنطقة في السابق موقع إطلاق صواريخ على إسرائيل.وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، إصابة مواطن بجروح بالغة في القصف.فيما دخلت دورية آلية تابعة للقوات الإسرائيلية (الخميس)، إلى قرية حولا الحدودية، وأفاد شهود عيان أن القوات الإسرائيلية زرعت ألغاماً في منزل يعود لأحد عناصر «حزب الله»، ثم فجرته.وهاجم سلاح الجو الإسرائيلي في 23 يونيو أكثر من 12 بلدة في جنوب لبنان، وأعلنت قيادة الجيش بأن الغارات استهدفت منشآت عسكرية ومخازن أسلحة ومنصات إطلاق صواريخ تابعة «لحزب الله» شمال نهر الليطاني، ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا.يذكر أن وزارة الخارجية اللبنانية قدمت طلباً إلى الأمم المتحدة لتمديد مهمة القوة الدولية العاملة في الجنوب «اليونيفيل» في شهر أغسطس القادم.ونوه الرئيس اللبناني جوزيف عون أمام وفد عسكري بريطاني رفيع (الأربعاء)، بأهمية التمديد لقوات اليونيفيل، معتبراً أنها تمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار والأمان على الحدود الجنوبية.