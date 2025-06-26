فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 103 أشخاص وإصابة 219 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية، أكدت مصادر طبية اليوم (الخميس) مقتل 62 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة بالقطاع منذ الفجر وحتى الثالثة عصراً بينهم 19 شخصا في وسط المدينة وشمالها ليرتفع بذلك عدد القتلى خلال الـ48 ساعة الماضية إلى 165 قتيلاً.

وقال شهود عيان إن غارات جوية إسرائيلية استهدفت مباني سكنية وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، فيما وصل قتيلان ومصابون في قصف إسرائيلي على حي الزيتون إلى المستشفيات وسقط 4 قتلى في قصف إسرائيلي على جباليا البلد شمالي القطاع.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة بأن ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفع إلى 56,259 قتيلاً و132,458 جريحاً منذ 7 أكتوبر 2023.

وحملت حركة حماس حكومة بنيامين نتنياهو المسؤولية عن الجرائم بحق المدنيين في غزة بعد إعلان وزارة الصحة الفسطينية مقتل 103 أشخاص في غارات إسرائيلية على القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، مؤكدة أن حكومة نتنياهو تصر على إمعانها في ارتكاب جرائم حرب موصوفة.

وطالبت الحركة من منظمات الأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية الإنسانية بإعلان موقف واضح من الجرائم الإسرائيلية.

في غضون ذلك، نقلت شبكة «سي إن إن» عن مصدر مطلع قوله: «إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعقد اجتماعا بشأن غزة مع كبار المسؤولين في وقت لاحق اليوم، موضحة أن الاجتماع يأتي بعد يوم من تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأن التوصل لاتفاق بشأن غزة بات قريبا للغاية».

وأشارت إلى أن فريقا صغيرا من الوزراء وكبار مسؤولي الدفاع سيحضرون اجتماع نتنياهو، جاء ذلك بالتزامن مع إعلان هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة أن لدى الاحتلال خيارا آخر بدلاً عن مقتل الجنود في غزة وهو صفقة تبادل مع المقاومة الفلسطينية.

وتساءلت الهيئة «لماذا لا تتحرك الحكومة لتعيد المختطفين؟»، متوعدة باستئناف المظاهرات هذا الأسبوع في ميدان المختطفين وفي كل أنحاء إسرائيل.

من جهة أخرى، وفي تصريح استفزازي جديد لوزير الأمن الإسرائيلي المتشدد إيتمار بن غفير زعم أن إيقاف المساعدات عن غزة يقرب الاحتلال من النصر، مشيراً إلى أنه سيطلب طرح مسألة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة للتصويت من جديد في اجتماع مجلس الوزراء القادم.