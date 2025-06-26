كشف تقرير حكومي إسرائيلي الخسائر التي تكبدتها إسرائيل في حربها مع إيران التي استمرت 12 يوماً، مقدراً الخسائر المالية بنحو 10 مليارات شيكل (3 مليارات دولار)، وسط توقعات وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أن تصل إلى 12 مليار دولار.

وقال المدير العام لهيئة الضرائب الإسرائيلية المسؤول عن دفع التعويضات شاي أهارونوفيتش، للصحفيين: «هذا أكبر تحدٍ واجهناه، لم يحدث قط هذا القدر من الأضرار في تاريخ إسرائيل»، مبيناً أن المبلغ لا يشمل التكلفة التي ستتحملها إسرائيل لاستبدال الأسلحة والأنظمة الدفاعية المستخدمة في الحملة، والتي من المرجح أن تزيد الرقم الإجمالي بكثير عند اكتمال التقييمات.

وذكر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في مؤتمر صحفي أن التكلفة الإجمالية للحرب قد تصل إلى 12 مليار دولار، في حين قدر محافظ بنك إسرائيل أمير يارون الرقم بنحو نصف هذا المبلغ في حديثه لتلفزيون بلومبيرغ أمس (الأربعاء).

ورغم أن الرقم النهائي لا يشكل أهمية بقدر ما يمثل الخسائر الإسرائيلية والتحديات للاقتصاد المنهك أصلاً بسبب 20 شهراً من الصراع الأوسع نطاقاً، ويتوقع البنك المركزي الإسرائيلي نمواً اقتصادياً بنسبة 3,5% لهذا العام، على الرغم من أن ذلك قد يتأثر بالحرب الأخيرة.

وأطلقت إسرائيل وابلاً أولياً من الطائرات المسيرة والصواريخ على إيران في 13 يونيو، وتبادل الطرفان إطلاق النار بانتظام إلى أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وقف إطلاق النار في الساعات الأولى من يوم (الثلاثاء).

وأقرت خدمات الطوارئ الإسرائيلية بمقتل 28 إسرائيلياً في الهجمات الصاروخية، وإصابة أكثر من 1300 شخص بجروح، بينما أعلنت الحكومة الإيرانية سقوط 627 شخصاً.