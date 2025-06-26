أكد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث اليوم (الخميس) أن تسريب التقرير الاستخباراتي حول الهجوم الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية هدفه تصوير الضربة على أنها فاشلة، مؤكداً أن التقرير الأولي الذي سربته وسائل الإعلام يؤكد أن هناك نقصاً بالمعلومات ويقوم على افتراضات.

وقال هيغسيث: «الإعلام يبحث عن فضيحة ويتجاهل الإنجازات ويستهدف الرئيس ترمب»، معتبراً أن العمل العسكري الحازم في إيران وفر للرئيس دونالد ترمب الظروف لوقف الحرب.

وأضاف: «هناك محاولات لتحريف الوقائع بشأن عمل إدارة الرئيس ترمب»، لافتاً إلى أن ترمب قضى على القدرات النووية لإيران ووفر الفرصة المناسبة للتوصل إلى سلام.

وأشار إلى أن معلومات وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) تؤكد أن الضربات الأمريكية في إيران أخرت برنامجها النووي لسنوات.

وأوضح وزير الدفاع الأمريكي أن الرئيس دونالد ترمب وضع شروطاً لإنهاء الحرب الأخيرة، مشيراً إلى أن الضربات على إيران كانت الأكثر صعوبة في التاريخ.

وأضاف هيغسيث: «عمليتنا في إيران كانت ناجحة ويجب الاحتفال بتراجع قدرات إيران النووية». وقال هيغسيث: «لا معلومات لدينا حتى الآن بشأن مصير يورانيوم إيران عالي التخصيب»، مبيناً أن "الكثير مما تقوله طهران مجرد رسائل للداخل الإيراني وأن مهمة قصف فوردو كانت ناجحة جداً".



وأضاف: «ما فعله الجيش الأمريكي في إيران أمر تاريخي وطهران تحتاج إلى أعوام لإعادة بناء منشآتها النووية». وفي ما يتعلق باجتماع حلف الناتو في لاهاي قال وزير الدفاع: «ما فشل في إنجازه رؤساء سابقون بشأن رفع الإنفاق الدفاعي للنيتو أنجزه الرئيس ترمب».

من جهته، قال رئيس الأركان الأمريكي دان كين إن الطيارين الأمريكيين قاموا بعمل رائع في إيران، مضيفاً: «كنا نراقب منشأة فوردو وندرس طبيعتها الجيولوجية منذ 15 عاماً».

وأشار إلى أنه تم تطوير القنابل المضادة للتحصينات (GBU57) خصيصاً للتعامل مع منشأة فوردو، مبيناً أن القنابل الـ6 التي استهدفت فوردو أصابت أهدافها بدقة. وأشار إلى أن التسريبات الخاطئة حول ضربة إيران استخدمت لتقويض الإنجاز، مشدداً بالقول: «درسنا قصف منشأة فوردو عبر فتحات نظام التهوية».

وعن الصواريخ الإيرانية التي استهدفت القاعدة الأمريكية في قطر، قال كين: «أخلينا قاعدة العديد قبل هجوم إيران».

ويعقد مجلس الشيوخ اليوم اجتماعاً لمناقشة التقارير حول الاستهداف الأمريكي للمنشآت النووية الإيرانية، خصوصاً بعد التسريبات الإعلامية حول فشل الضربة، ومن المتوقع أن يرسل البيت الأبيض 4 من كبار مسؤولي الأمن القومي لتقديم الإحاطة للمشرعين (وزير الدفاع بيت هيغسث، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كاين) لحضور الجلسة.