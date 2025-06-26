أعلنت وزارة الصحة في جمهورية أفريقيا الوسطى اليوم (الخميس) مقتل 29 طالباً على الأقل في العاصمة بانغي جراء تدافع ناجم عن انفجار محول كهربائي خلال امتحانات الشهادة الثانوية أمس (الأربعاء).

وأفادت وثيقة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي وموثّقة من وزارة الصحة بوفاة 29 شخصاً في مستشفيات بانغي، ولم تتوافر أعداد دقيقة حتى مساء الأربعاء.

ووقع الانفجار قرابة الساعة 13:00 بالتوقيت المحلي حينما كان هناك أكثر من 5300 طالب يقدّمون الفحوص لليوم الثاني من الامتحانات الثانوية.

وذكر بيان صادر عن وزارة التعليم الوطني أن انفجاراً وقع أثناء محاولة إعادة الكهرباء بعد عطل فني، مبينة أن فريقاً تابعاً لشركة الطاقة الوطنية «إنرجي سنترافريكين» كان يقوم بأعمال صيانة للمحول داخل المدرسة.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم فتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات الحادثة، على أن يُعلَن لاحقاً موعد استئناف الجلسات المتبقية من امتحانات البكالوريا.

وأشارت الوزارة إلى أن الحادثة أدت إلى حالة من الذعر والهلع بين آلاف الطلبة الذين كانوا يؤدون الامتحانات، وبحسب أحد الطلاب فإن الانفجار وقع في منتصف الامتحان ما دفع الجميع إلى الركض، وسقط كثيرون من شدة الخوف.

وكانت مصادر طبية في مستشفيين بالعاصمة أفادت بأن الانفجار أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 29 شخصاً، إضافة إلى عدد من الإصابات الخطيرة.