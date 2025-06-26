أوقفت محكمة في جنوب أفريقيا مراسم دفن الرئيس الزامبي السابق إدغار لونغو في جوهانسبرغ، بعد أسابيع من الخلافات بين عائلته والحكومة الزامبية، بحسب وكالة «رويترز».

وتوفي لونغو، الذي تولى رئاسة زامبيا بين عامي 2015 و2021، في 5 يونيو في جنوب أفريقيا أثناء تلقيه العلاج الطبي.

كان لونغو والرئيس الحالي هاكايندي هيشيليما، خصمين سياسيين على مدى سنوات، وأعربت عائلة لونغو عن رفضها حضور هيشيليما مراسم الدفن.

في المقابل، سعت حكومة هيشيليما إلى إعادة جثمان لونغو إلى زامبيا لإقامة جنازة رسمية، وقدمت طلباً إلى المحكمة العليا في بريتوريا لمنع الدفن في جوهانسبرغ.

وأعلن نائب رئيس القضاة أوبري فاغو ليدوابا خلال جلسة المحكمة أن محامي عائلة لونغو والحكومة الزامبية اتفقوا على تأجيل الدفن مؤقتاً، وأمام الحكومة الزامبية حتى 4 يوليو لتقديم مبرراتها لإعادة الجثمان إلى زامبيا.

وأكد المدعي العام الزامبي موليلو كابيشا أن المفاوضات مع العائلة ستستمر قبل الجلسة القادمة.

من جهته، قال ماكيبي زولو، المتحدث باسم عائلة لونغو، إن العائلة لا تثق بأن هيشيليما سيمنح لونغو وداعاً لائقاً.

كان لونغو يأمل في الترشح للرئاسة مجدداً في انتخابات العام القادم، لكن المحكمة الدستورية الزامبية قضت العام الماضي بأنه غير مؤهل لأنه خدم فترتين رئاسيتين.

وأوضحت حكومة جنوب أفريقيا أنها ملزمة باحترام رغبات عائلة لونغو، لكنها ترى أن دفن لونغو في زامبيا بمراسم رسمية هو الأنسب.

ومنذ استقلال زامبيا عن بريطانيا عام 1964، دُفن جميع رؤسائها السابقين في موقع مخصص بالعاصمة لوساكا.