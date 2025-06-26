فيما أبلغ رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتعليق التعاون معها، أعلن المتحدث باسم مجلس الصيانة الدستور الإيراني هادي طحان نظيف اليوم (الخميس) موافقة المجلس على مشروع قانون لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.وقال نظيف لـ«نادي الصحفيين الشباب»: «تمت الموافقة على الخطة التي تلزم الحكومة الإيرانية بتعليق التعاون مع الوكالة بعد مشاورات بين أعضاء المجلس، متهماً الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمشاركة معلومات عن المراكز النووية الإيرانية مع إسرائيل».وكان قاليباف كتب على حسابه في منصة «إكس»: «لقد راهنت وكالة الطاقة الذرية على مصداقيتها الضئيلة بمشاركتها معلومات عن المراكز النووية لبلادنا مع النظام الإسرائيلي المجرم، ممهدةً الطريق للعدوان والهجمات على مراكزنا النووية، ولم تُدنها حتى علنًا».وقال رئيس البرلمان الإيراني: «لقد راهنت وكالة الطاقة الذرية اليوم على تصفية حساباتنا مع الوكالة ورئيسها المسيء»، معتبراً أن «الوكالة الذرية التي رفضت إصدار حتى إدانة محدودة للهجوم على منشآت البلاد النووية، باعت مصداقيتها الدولية بأبخس الأثمان».وأشار إلى أن «منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ستعلق تعاونها مع الوكالة الدولية إلى حين ضمان أمن المنشآت النووية».وكان البرلمان الإيراني قد صادق أمس على مشروع قانون لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية، حسب وكالة «إيسنا».من جهة أخرى، رأى وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاوسوف، الخميس، أن المواجهة الإيرانية - الإسرائيلية أدت إلى تفاقم الوضع في المنطقة بشكل حاد، معتبراً أن الغارات على المنشآت الإيرانية انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة.وقال بيلاوسوف، خلال اجتماع لوزراء دفاع الدول الأعضاء في منظمة «شنغهاي للتعاون»: «لقد تدهور الوضع في الشرق الأوسط بشكل حاد، أولاً وقبل كل شيء يعود ذلك إلى المواجهة الإيرانية الإسرائيلية، والضربات الإسرائيلية والأمريكية على المنشآت والبنية التحتية العسكرية الإيرانية، مثل هذه الهجمات تعد انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي».