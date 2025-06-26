أكد المبعوث الأمريكي إلى سورية توماس باراك اليوم (الخميس) أن العلاقة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان مفتاح استقرار المنطقة وأساس لبناء رؤية مشتركة للأمن الإقليمي والتنمية، مبينا أن السعودية تمثل ركيزة أساسية في استقرار منطقة الشرق الأوسط.ووصف باراك، في تصريحاته لـ«العربية» و«الحدث»، الشراكة بين السعودية والولايات المتحدة بالتاريخية والفريدة، مؤكدًا أن الرياض وواشنطن تعملان معًا للقضاء على الإرهاب.ولفت إلى أن النمو الذي تشهده السعودية مثالًا رائعًا على التطور والنهضة الشاملة، مشيراً إلى أن التعاون السعودي -الأمريكي في مكافحة الإرهاب يمثل أحد أبرز أوجه هذا التحالف.وقال باراك إن البلدين «يعملان معا للقضاء على التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها داعش».وفيما يتعلق بالشأن السوري، أوضح المبعوث الأمريكي بأن الولايات المتحدة حريصة على منح الحكومة السورية الجديدة فرصة لإثبات جدارتها، مشدداً بالقول: «نحن ملتزمون بتمكين حكومة الرئيس السوري أحمد الشرع من إثبات جدارتها وهدفنا حمايته من الجماعات المتواجدة في سورية».ودعا باراك إلى رفع العقوبات عن سورية للسماح لها بالنهوض، مبدياً إعجابه بالشرع، قائلًا: «تركيزه ومعرفته بالتاريخ يمكنانه من الانتقال من مقاتل إلى رئيس دولة».وأوضح المبعوث الأمريكي أن أمريكا لم تتسبب بالإطاحة بنظام بشار الأسد، بل الشعب السوري ودول المنطقة، مشيراً إلى أن أولوية أمريكا في سورية هي الازدهار والأمن، ولا نتدخل في شكل الحكم، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تركز على مكافحة داعش والتهديد الإرهابي في سورية.وشدد بالقول: «واشنطن لا تسعى للتدخل في شؤون دول الشرق الأوسط».