تبادلت أوكرانيا وروسيا الاتهامات اليوم (الخميس) حول الهجمات التي تعرضت لها مدن وقرى في البلدين خلال الساعات الماضية.

واتهمت السلطات الأوكرانية اليوم روسيا بشن غارات جوية أدت إلى مقتل شخص وإصابة آخرَين في منطقة خيرسون جنوب البلاد، وبحسب حاكم منطقة أوليكساندر بروكودين فإن الغارة استهدفت قرية تافريسكي.

وأفادت الإدارة العسكرية الإقليمية بأن قنابل موجّهة أصابت مبنى سكنياً أُصيب خلالها شخص كان موجوداً في شقته، كما أسفرت الغارات في منطقة كورابيلني عن إصابة امرأة في السبعينات من العمر.

بالمقابل، قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم إن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها أسقطت خلال الليل 50 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق في البلاد، مبينة أنه تم تدمير 23 منها فوق أراضي مقاطعة كورسك، و11 فوق أراضي مقاطعة روستوف، و6 فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و3 فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و3 فوق أراضي مقاطعة موسكو، إضافة لطائرتين مسيرتين فوق أراضي القرم، وطائرة مسيرة واحدة فوق كل من أراضي موردوفيا ومقاطعة كالوغا.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد وقع أمس مع الأمين العام لمجلس أوروبا المعني بحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون آلان بيرسيه بمقر المجلس في مدينة ستراسبورغ الفرنسية اتفاقية لإنشاء محكمة خاصة بمحاكمة كبار المسؤولين عن الحرب في بلاده، مؤكداً أن هذه خطوة بالغة الأهمية، ويجب أن يعرف كل مجرم حرب أن العدالة ستتحقق.

وقال زيلينسكي إن هذه الخطوة تعزز العمل القانوني بطريقة جادة، مؤكداً أن الطريق طويل وبحاجة إلى تعاون سياسي وقانوني وثيق للتأكد من أن كل مجرم حرب سيواجه العدالة.