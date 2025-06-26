يناقش قادة الاتحاد الأوروبي في قمتهم في بروكسل اليوم (الخميس) تقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا والتطورات في الشرق الأوسط، وذلك غداة قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في لاهاي.

ومن المقرر أن تدور المحادثات حول مواصلة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل من عدمها، وذلك على خلفية تقرير مراجعة اتهم إسرائيل بانتهاك مبادئ محددة للتعاون الوثيق مع الاتحاد عبر نهجها في قطاع غزة، خصوصاً أن هناك دولاً أوروبية، مثل إسبانيا، تطالب بتعليق الاتفاقية، فيما تعارض ألمانيا مثل هذه الخطوة.

وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس الذي يحضر لأول مرة القمة الأوروبية منذ توليه منصبه: «إن تعطيل الاتفاقية أو إنهاءها أمر غير وارد بالنسبة للحكومة الألمانية». كما سيناقش قادة القارة العجوز مواصلة الدعم لأوكرانيا في حربها ضد روسيا، بمشاركة الرئيس زيلينسكي عبر الفيديو.

ولا تزال هناك شكوك بما إذا كانت الدول الأوروبية الـ27 ستتمكن من الاتفاق على نهج مشترك في ما يتعلق بمواصلة الدعم، خصوصاً في ظل رفض رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان التوقيع على بيان ختامي مشترك في هذا الشأن، كما سيناقش قادة الاتحاد فرض مزيد من العقوبات ضد روسيا عبر الحزمة الثامنة عشرة المخطط لها من العقوبات، التي تستهدف قطاع الطاقة الروسي والقطاع المصرفي الروسي.

وتشير التقارير الإعلامية الغربية إلى أن الاجتماع سيناقش أيضاً القدرة التنافسية لأوروبا والصراع الجمركي مع الحكومة الأمريكية تحت قيادة الرئيس دونالد ترمب، ومن المتوقع أن يعطي قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الضوء الأخضر لإدخال عملة اليورو في بلغاريا العام القادم.