أعلنت شرطة العاصمة الإيرانية، مساء (الأربعاء)، اعتقال شخص مشتبه به بالتجسس داخل مترو طهران، بعد رصده من قبل عناصر الشرطة خلال تحركاته المريبة.

وأوضحت شرطة مترو طهران أنها اشتبهت بشخص كان يتنقل داخل المترو، فتم اعتقاله فوراً، ومن خلال فحص معداته التقنية وهاتفه المحمول تم الكشف عن معلومات مهمة.

وقال المتحدث باسم الشرطة الجنرال منتظر المهدي إن الجاسوس كان يستخدم شريحة إلكترونية لتسجيل مواقع عسكرية وأمنية حساسة، وكان يرسل الإحداثيات إلى جهات مجهولة، ويستقبل تعليمات باللغة العبرية.

وأضاف الجنرال المهدي: «تمت مصادرة أجهزته الإلكترونية، بما فيها الهاتف المحمول، وأُحيل المشتبه به إلى الجهات القضائية المختصة بعد تسليمه لفرق التحقيق الفني المتخصصة».

وأكد المتحدث باسم الشرطة أن «يقظة عناصر الشرطة حالت دون تسرب معلومات حساسة، في ظل التوترات الأمنية التي تشهدها البلاد».