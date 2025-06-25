استعرض رئيس مجلس الوزراء اليمني سالم بن بريك مستجدات الأوضاع على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والخدمية والعسكرية والأمنية، والتطورات الإقليمية والدولية وتداعياتها على الوضع المحلي والسيناريوهات المتوقعة وموقف الدولة والحكومة للتعامل معها، بما في ذلك التركيز على المعركة الأساسية لاستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي، مؤكداً خلال ترؤسه اجتماع الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن ضرورة جاهزية الحكومة في التعامل مع متطلبات المرحلة بما تحمله من تحديات خطيرة وفقاً لرؤية تمكن من التغلب على كافة الصعوبات في تقديم الحلول المناسبة للقضايا التي تمس حياة ومعيشة المواطنين.

ووقف الاجتماع أمام مستجدات الوضع الأمني والميداني، والموقف العسكري على امتداد مسرح العمليات، ومستوى الجاهزية القتالية للمؤسسة الدفاعية والأمنية للتعامل مع أي خيارات في ضوء توجيهات القيادة السياسية والحكومة، مشيراً إلى جوانب التنسيق والتكامل لمختلف التشكيلات العسكرية والأمنية لتعزيز الموقف الميداني بما يتوافق مع متطلبات الظروف الراهنة ومساراتها المحتملة.

وأشاد مجلس الوزراء بالإنجازات المحققة على صعيد مكافحة الإرهاب، بما في ذلك ضبط عدد من الخلايا المرتبطة بمليشيا الحوثي الإرهابية، وإحباط مخططاتها التخريبية في عدد من المحافظات المحررة.

ووجه المجلس الأجهزة العسكرية والأمنية برفع الجاهزية ومضاعفة الجهود لمكافحة الإرهاب وعناصره المتخادمة مع مليشيا الحوثي، وتوجيه ضربات استباقيه لها وإفشال مخططاتها الرامية إلى زعزعة الأمن والاستقرار، والاستمرار في حملاتها لضبط العناصر الإرهابية المتورطة في أعمال التقطع لإمدادات النفط والغاز وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، مشدداً على تعزيز التكامل والتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية والاستخباراتية للقضاء على شبكات تهريب المخدرات وعمل آلية واضحة للحد من انتشارها.

وأكد مجلس الوزراء دعم الحكومة الكامل للمؤسسة الدفاعية والأمنية للقيام بواجباتها، وأهمية رفع الجاهزية القتالية والاستعداد لكل الاحتمالات والخيارات للقيام بمهماتها في الدفاع عن الوطن واستكمال استعادة الدولة.

وثمّن مجلس الوزراء الدعم السعودي لليمن من خلال البرنامج السعودي للتنمية والإعمار الذي يواصل تنفيذ العديد من المشاريع في كافة القطاعات والمجالات.