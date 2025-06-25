فيما أكد مسؤولون إسرائيليون لموقع «أكسيوس» أنه لا قرار بعد حول إرسال وفد تفاوض إلى مصر أو قطر بشأن غزة، وأن الخلافات لا تزال كبيرة مع حركة حماس، كشفت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية عن مقتل أكثر من 16 ألف طالب وإصابة أكثر من 26 ألفاً آخرين في الضفة الغربية وقطاع غزة، منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية في 7 أكتوبر 2023.

وأعلنت الوزارة أن 15553 طالباً قتلوا في قطاع غزة وأُصيب 23411 آخرون، فيما قتل 103 طلاب وجرح 691 آخرون في الضفة الغربية، متهمة الاحتلال الإسرائيلي باعتقال 361 طالباً.

وفي ما يخص القطاع الجامعي، ذكرت الوزارة أن 1111 طالباً قتلوا وأُصيب 2317 آخرون، وعدد غير معروف من المعتقلين في قطاع غزة، كما قُتل 35 طالباً وأُصيب أكثر من 219 آخرين في الضفة الغربية، واعتقل 399.

وأفادت الوزارة بأن عدد القتلى في صفوف المدرسين والمنتسبين للمدارس بلغ في غزة 701 قتيل، و3015 مصاباً، فيما بلغ عدد قتلى المنتسبين للجامعات أكاديميين وإداريين 221 قتيلاً، و1416 مصاباً.

وأشارت الوزارة إلى أن الاحتلال دمر أكثر من 118 مدرسة في قطاع غزة، فيما تعرّضت 252 مدرسة حكومية لأضرار بالغة، وخرب القصف 91 مدرسة، كما قُصفت 93 مدرسة تابعة لوكالة «أونروا»، ودُمر أكثر من 60 مبنى جامعياً بشكل كامل، فيما تعرض 152 مدرسة للتخريب في الضفة الغربية، واقتُحمت 8 جامعات من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلية.

وتواصل الآلة العسكرية الإسرائيلية إبادة المدنيين في قطاع غزة خصوصاً الأطفال والنساء والمسنين عبر دكّ عدد من الأحياء وسط صمت دولي مريب.

وأعلن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين كبار، أن الفجوات مع حركة حماس لا تزال كبيرة بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة. وقال أحدهم وهو مُطّلع على المفاوضات: «في هذه المرحلة، ما زلنا عالقين والخلاف مع حماس حول شروط إنهاء الحرب لا يزال قائماً وكبيراً».

وأشاروا إلى أنه في هذه المرحلة لم يُتخذ قرار بعد بإرسال وفد تفاوضي إلى مصر أو قطر بشأن صفقة الأسرى مع حماس، وفق ما نقله موقع «أكسيوس».

وكان مسؤول في حماس، قد قال في وقت سابق اليوم إن الاتصالات بين الوسطاء وحركته تكثفت بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة.