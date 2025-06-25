توفي قائد مركز القيادة بالحرس الثوري، علي شادماني اليوم (الأربعاء) متأثراً بجروح لحقت به خلال الغارات الإسرائيلية على إيران الأسبوع الماضي، بحسب وسائل إعلام إيرانية.

وتوعد مركز القيادة للحرس الثوري «برد قاس» على مقتله، جاء ذلك بعد أيام من إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي نجاحه في اغتيال قائد قيادة «مقر خاتم الأنبياء» في إيران، علي شادماني.

وأشار الاحتلال إلى أن اغتياله تم بناء على معلومات استخباراتية بقصف مقر مأهول في قلب طهران، واصفاً إياه بالقائد العسكري الأرفع في إيران والأقرب إلى المرشد علي خامنئي.

وكان شادماني قد تم تعيينه من قبل المرشد الإيراني ليكون رئيساً جديداً لقيادة مقر «خاتم الأنبياء»، قبل 4 أيام فقط، بعد اغتيال القائد السابق.

ويعد مقرّ «خاتم الأنبياء» للدفاع الجوي واحداً من القوات الأربع التابعة للجيش الإيراني، ويهتم بمراقبة الشؤون الدفاعية البرية للقوة الجوية لجيش إيران، وينسق العمليات العسكرية المشتركة داخل القوات الإيرانية.

من جهة أخرى، أعلن الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، اليوم استعداد بلاده لتحسين الأوضاع الأمنية وتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن بيزشكيان قوله: «نؤيد منطقة خالية من الأسلحة النووية شرط أن يشمل ذلك إسرائيل».