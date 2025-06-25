كشف مصدر دبلوماسي فرنسي، اليوم (الأربعاء)، كواليس الاتفاق بين إسرائيل وإيران، موضحاً إن فرنسا أبلغت إيران بشروط وقف إطلاق النار الذي اقترحته الولايات المتحدة، بناء على طلب واشنطن في الساعات التي سبقت الهدنة بين تل أبيب وطهران.

وأوضح المصدر أن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو أجرى اتصالاً بنظيره الفرنسي جان نويل بارو مساء (الإثنين) لإبلاغه برغبة الولايات المتحدة في وقف لإطلاق النار بشرط ألا ترد إيران على الضربات الأمريكية، مبيناً إن روبيو طلب من جان نويل بارو نقل هذه المعلومات إلى نظيره الإيراني عباس عراقجي.

وقال المصدر: بعد المكالمة، تحدث الوزير الفرنسي مع نظيره الإيراني، لنقل شروط وتفاصيل النقاشات بين الأمريكيين والإسرائيليين، وأبدى عراقجي استعداده لمواصلة المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني بما في ذلك مع فرنسا وبريطانيا وألمانيا، وبعد هذه المحادثات، دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وأشار المصدر إلى أن رئيس الوزراء القطري أقنع إيران بالموافقة على وقف إطلاق النار مع إسرائيل، الذي اقترحته الولايات المتحدة، وذلك بعدما استهدفت صواريخ إيرانية قاعدة أمريكية قرب الدوحة، فيما أعلنت إسرائيل (الثلاثاء) موافقتها على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وقف إطلاق النار مع إيران.

وأكدت إسرائيل أنها حققت كل أهدافها في الحرب التي استمرت 12 يوماً مع طهران بعدما استهدفت مواقع نووية إيرانية.