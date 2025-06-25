كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب اليوم (الأربعاء)، عن محادثات بين بلاده وإيران الأسبوع القادم، موضحاً بأن واشنطن قد توقع اتفاقاً مع طهران.

وقال ترمب في مؤتمر صحفي في ختام قمة حلف شمال الأطلسي في لاهاي: سنطلب من إيران التخلي عن البرنامج النووي، موضحاً أن الضربة الأمريكية على إيران كانت مباغتة، وأن طهران لم تستطع نقل المواد النووية من منشآتها.

وأضاف ترمب «تعاملت مع الطرفين، وكلاهما متعب، ومنهك، هل يمكن أن يبدأ الصراع مرةً أخرى؟ أعتقد نعم، يوماً ما يمكن حدوث ذلك، بل ربما يبدأ قريباً»، مستطرداً: الجانبان راضيان بالعودة إلى بلديهما، والخروج من المواجهة.

وأشار إلى أن إيران تتمتع بميزة كبيرة، لكنني لا أعتقد أنهم سيعودون للبرنامج النووي، لافتاً إلى أن إيران اعترفت بالضرر الكبير بالمنشآت النووية جراء ضربة أمريكا، وإسرائيل أيضاً أعلنت رسميا تدمير المنشأة النووية في فوردو جراء الضربة الأمريكية.

وأوضح ترمب أن منشأة فوردو احترقت بالكامل جراء الضربة الأمريكية، مشدداً بالقول: حصلنا على المعلومات الكاملة بشأن تدمير البرنامج النووي الإيراني.

وقال ترمب «أكدنا بضرباتنا في إيران مصداقية الردع الأمريكي، موضحاً أن واشنطن قريباً ستصدر تقارير بشأن الدمار في المنشآت النووية الإيرانية.

وهاجم ترمب وسائل الإعلام الأمريكية التي تشكك في العملية العسكرية قائلاً: «وسائل إعلام أمريكية مضللة وكاذبة تشكك في نتيجة ضرباتنا على إيران»، موضحاً «أن الطيارين الأمريكيين هم الأمهر في العالم، ويجب عدم التشكيك بقدراتهم».

وحول الهجوم الإيراني على قاعدة «العديد» في قطر، قال ترمب: أخلينا القاعدة الأمريكية في قطر وقت ضربة إيران، مضيفاً: كان من الجيد أن إيران أعطتنا إنذاراً مبكراً بشأن الضربة على القاعدة الأمريكية في قطر.

من جهته، قال وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، في ذات المؤتمر الصحافي، إن الطياريين الأمريكيين حلقوا 36 ساعة لقصف إيران.