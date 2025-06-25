وصف المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، تسريب معلومات استخباراتية أمريكية سرية، بشأن الأضرار التي لحقت بثلاثة مواقع نووية إيرانية، بأنه «خيانة».وقال ويتكوف لقناة «فوكس نيوز»، أمس الثلاثاء: «من البديهي أن تسريب هذا النوع من المعلومات، أيّاً كانت المعلومات أو الموقع الذي نُشرت فيه، أمر شائن، إنه خيانة.. لذا يجب التحقيق فيه، ومحاسبة من قام به، ومن يتحمل المسؤولية».وكان التقييم الاستخباراتي الأولي أفاد بأن الضربات العسكرية الأمريكية على ثلاث منشآت نووية نهاية الأسبوع الماضي لم تدمر المكونات الأساسية لبرنامج طهران النووي، وربما أخّرته فقط لبضعة أشهر، بحسب ما أفادت شبكة «CNN» نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة.واعتبر التقييم الذي استند إلى مصادر مطلعة أن أكثر من 10 قنابل أُلقيت على منشأتي «فوردو» لتخصيب الوقود و«مجمع نطنز للتخصيب»، إلا أنها لم تدمر بشكل كامل أجهزة الطرد المركزي ولا مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب.وذكر اثنان من المطلعين على التقييم بأن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب لم يُدمّر، وقال أحدهما إن أجهزة الطرد المركزي «سليمة» إلى حد كبير، في حين قال مصدر آخر إن اليورانيوم المخصب الذي قيّمته الاستخبارات نُقل من المواقع قبل الضربات الأمريكية.فيما أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» في تقرير منفصل أن تقييم وكالة استخبارات الدفاع خلص إلى أن البرنامج النووي الإيراني تأخر بأقل من ستة أشهر.