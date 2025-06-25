صورة عدد من الضحايا الإيرانيين الذين سيتم تشييعهم.
صورة عدد من الضحايا الإيرانيين الذين سيتم تشييعهم.
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أعلنت إيران تنظيم جنازة رسمية، (السبت القادم)، في العاصمة طهران، لتشييع كبار القادة العسكريين والعلماء النوويين الذين قُتلوا خلال الحرب الأخيرة مع إسرائيل، التي استمرت 12 يوماً، وأسفرت عن مئات القتلى والجرحى.

وحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا»، فإن مراسم الجنازة الرسمية ستبدأ اعتباراً من الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي (04:30 بتوقيت غرينتش)، في العاصمة طهران. وأفادت بأن التشييع سيشمل قادة عسكريين بارزين وعلماء متخصصين في المجال النووي، لقوا حتفهم في الحرب مع إسرائيل.

ووفق «إرنا»، ستُقام يوم الخميس القادم جنازة خاصة في وسط البلاد للواء حسين سلامي، القائد العام للحرس الثوري الإيراني، الذي قُتل في اليوم الأول من الحرب، في ضربة استهدفت مقره. ويعد سلامي أحد أبرز الوجوه العسكرية في إيران، وواحداً من المقرّبين من المرشد علي خامنئي.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية أن عدد القتلى المدنيين جراء الحرب بلغ 610 أشخاص، فيما أصيب أكثر من 4,700 آخرين. بينما أعلنت السلطات الإسرائيلية مقتل 28 شخصاً.
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