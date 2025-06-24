كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم (الثلاثاء) أن الاتصالات بين موسكو وواشنطن لم تصل بعد إلى مستوى يسمح بالحكم على استئناف الحوار الإستراتيجي، موضحاً أن بلاده منفتحة دائماً على الحوار مع الجميع لإيجاد حلول وسط.وقال لافروف خلال المنتدى الدولي الحادي عشر «قراءات بريماكوف» اليوم: «ليس من الضروري إطلاقاً التوصل إلى اتفاق مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن الحد من الأسلحة الهجومية الإستراتيجية»، معرباً عن ترحيب موسكو باستعداد إدارة ترمب، على عكس فريق جو بايدن، للحوار.وأشار إلى أنه في هذه المرحلة، لم يصل الحوار بعد إلى مستوى يسمح لنا بالحكم على الأهداف الإستراتيجية لهذا الحوار، مضيفاً: «طلب الأمريكيون أخيراً إلغاء تأجيل المشاورات حول عمل السفارات، كان هناك اتفاق لنقل المفاوضات من إسطنبول إلى عاصمتي بلدينا، يأتون إلى موسكو للتشاور، ثم نذهب نحن إلى واشنطن، لكن لم يُعجبهم أمر ما، أو غيّروا رأيهم، لا أعلم».من جهة أخرى، اتهم مسؤولون أوكرانيون اليوم روسيا بقتل 11 شخصاً على الأقل بهجوم صاروخي على جنوب شرق أوكرانيا، وبحسب سيرجي ليساك حاكم دنيبروبيتروفسك، فإن الهجوم أسفر عن مقتل 9 أشخاص في دنيبرو، فيما قالت هيئة الطوارئ الحكومية إن شخصين قتلا في بلدة سامار، التي تبعد نحو 10 كيلومترات من دنيبرو.وكان زيلينسكي قد طالب الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي في لاهاي بهولندا بتعزيز استثماراتها في قطاع الدفاع الأوكراني المتنامي واتخاذ إجراءات صارمة ضد توريد المكونات الأجنبية التي قال إن روسيا تستخدمها في تصنيع أسلحتها.ومن المتوقع أيضاً أن يلتقي زيلينسكي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب غداً (الأربعاء) على هامش اجتماع قمة حلف الناتو في لاهاي الذي وصل إليه ترمب في وقت سابق.