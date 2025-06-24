فيما دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل مرحلته الثانية الساعة 16:00 مساءً بتوقيت غرينتش، بعد 12 ساعة من الاتهامات المتبادلة من الطرفين بارتكاب خروقات، أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير اليوم (الثلاثاء)، أن الحملة ضد إيران لم تنتهِ رغم دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وقال زامير في اجتماع مع هيئة الأركان العامة: «نحن بصدد فصل مهم قد انتهى، لكن الحملة ضد إيران لم تنتهِ بعد وننتقل إلى فصل جديد قائم على إنجازات الحملة الحالية، لقد أعاقنا المشروع النووي الإيراني والصاروخي لسنوات، ويجب أن نبقى على الأرض». وأشار إلى أن التركيز منصب على العودة إلى غزة لإعادة الرهائن الإسرائيليين.

جاء ذلك بالتزامن مع إعلان الجبهة الداخلية الإسرائيلية انتقال جميع مناطق إسرائيل إلى مستوى النشاط الكامل دون قيود، بداية من الساعة 20:00 مساءً بالتوقيت المحلي (17:00 بتوقيت غرينتش).

ومن المقرر أن تستمر المرحلة الثانية من الاتفاق الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، 12 ساعة إضافية، وبعدها يعتبر ترمب أن الحرب انتهت رسمياً عندما يستمر الهدوء 24 ساعة، بحلول الساعة 4:00 من صباح غد (الأربعاء) بتوقيت غرينتش.

بالمقابل، أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن إيران لن تخرق وقف إطلاق النار ما لم تخرقه إسرائيل، وأنها مستعدة للحوار والدفاع عن حقوق الشعب الإيراني على طاولة المفاوضات، مؤكداً أن الكيان الصهيوني يعول على إثارة استياء الشعب الإيراني، وأنه عجز عن تحقيق أهداف عدوانه على إيران.

ولقي وقف إطلاق النار ترحيباً دولياً واسعاً، وأعرب وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاياني عن أمله في أن يصمد الاتفاق بين إيران وإسرائيل. وقال لوكالة «آكي» الإيطالية للأنباء: «نسعى لضمان حوار مفتوح مع إيران».

وأشار إلى أنه اقترح روما كمكان لاستضافة لقاء بين الإدارة الأمريكية، والسلطات الإيرانية لإطلاق مباحثات مباشرة بشأن البرنامج النووي الإيراني.