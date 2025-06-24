شدد رئيس هيئة النزاهة محمد علي اللامي، اليوم (الثلاثاء)، على ضرورة استرداد أموال العراق المنهوبة، وبحسب بيان هيئة النزاهة الاتحادية فإن رئيس مجلس إدارة صندوق استرداد أموال العراق محمد علي اللامي عقد اجتماعاً لمجلس صندوق استرداد أموال العراق.

وأفادت الهيئة أن اللامي ناقش أيضاً قانون صندوق استرداد أموال العراق رقم (9 لسنة 2012) المعدل، وضرورة إدخال تعديلات عليه حتى تتمكن الحكومة العراقية من توجيه إنذارات قانونية لبعض الدول التي كان نظام صدام حسين يودع الأموال في بنوكها، موضحة أن توجيهات رئيس الهيئة شددت على بذل أقصى الجهود من أجل استرداد أموال العراق المنهوبة في حقبة النظام السابق، وفق قانون صندوق استرداد أموال العراق النافذ.

وأشارت إلى أن اللامي حث وزارة الخارجيّة على السرعة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوجيه الإنذارات القانونية لبعض الدول خلال المدد القانونيـة.

وكان البرلمان العراقي قد قدر قيمة أملاك النظام السابق خارج البلاد في دول عربية وغربية بنحو ثمانية مليار دولار معظمها اأنية وفلل وقطع أراض سكنية، فيما بلغ حجم الأموال في بعض البنوك مليار دولار.