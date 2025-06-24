قررت محكمة الوزراء في الكويت تأجيل محاكمة وزير الدفاع الأسبق الكويتي الشيخ أحمد الفهد إلى 9 سبتمبر القادم، وذلك للاستماع إلى شهود النفي في بلاغ المصروفات السرية المرفوع من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، وقد استمعت المحكمة اليوم إلى 4 من شهود الإثبات.

من جهة أخرى، أيدت محكمة الوزراء قرار لجنة التحقيق بمحكمة الوزراء بحفظ البلاغ الثاني ضد الفهد والمرفوع من وحدة التحريات المالية بشأن تدخل الفهد في الانتخابات من خلال صرف مبالغ مالية، حيث لم يثبت وجود دليل في الاتهام من قبل اللجنة التي انتهت إلى حفظ البلاغ.