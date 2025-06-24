أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن إسرائيل تراجعت عن شن هجوم جديد على إيران، وبعد أن نفى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو التراجع عن توجيه تلك الضربة، أكد مكتبه أن إسرائيل امتنعت عن شن المزيد من الضربات في أعقاب محادثة بين ترمب ونتنياهو.وأفاد موقع «أكسيوس» أن نتنياهو وعد الرئيس الأمريكي بتقليص حجم الهجوم بشكل كبير، على أن لا يصيب عددا كبيرا من الأهداف، وإنما هدف واحد فقط.وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أنه هاجم نظام رادار إيرانيا بالقرب من طهران، معتبرة أنه هدف رمزي. فيما أكدت وسائل إعلام إيرانية أن مدينة بابلسر بشمال البلاد تتعرض لهجوم إسرائيلي. وذكرت وكالة ميزان التابعة للسلطة القضائية في إيران وصحيفة شرق، سماع دوي انفجارين سمع في طهران، الثلاثاء.واعتبر الاتحاد الأوروبي أن وقف النار بين إسرائيل وإيران خبر سار، لكنه ما زال هشا. وقال ترمب على حسابه في منصة «تروث سوشيال»: «إسرائيل لن تهاجم إيران. جميع الطائرات ستعود أدراجها إلى قواعدها، وستؤدي موجة طائرات ودية تجاه إيران». وأضاف: «لن يصاب أحد، وقف إطلاق النار سار! شكرًا على اهتمامكم بهذا الأمر!».وكشف مسؤول إسرائيلي رفيع لموقع «أكسيوس» أن ترمب اتصل بنتنياهو وطلب منه عدم شن أي هجوم على إيران، لكن نتنياهو أجاب بأنه لا يستطيع إلغاء الهجوم بالكامل.وأضاف نتنياهو أن هناك حاجة إلى «رد ما على خرق إيران لوقف إطلاق النار».وأكد المسؤول أنه «في نهاية المطاف، تقرر تقليص حجم الهجوم بشكل كبير وإلغاء استهداف عدد كبير من الأهداف».وأفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بأن تل أبيب أكدت أن مقاتلاتها هاجمت مواقع في طهران. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: «الجيش هاجم موقع رادار قرب طهران».