استدعت وزارة الخارجية بدولة قطر، اليوم، السفير الإيراني لدى قطر علي صالح آبادي، حيث جددت إدانة دولة قطر الشديدة للهجوم الذي استهدف قاعدة العديد الجوية من إيران، بوصفه انتهاكًا صارخًا لسيادتها ومجالها الجوي، وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وبأنها تحتفظ بحق الرد على هذا الانتهاك بما يتوافق مع القانون الدولي.

وأكّد وزير الدولة للشؤون الخارجية سلطان بن سعد المريخي، للسفير الإيراني، أن هذا الانتهاك يتنافى تمامًا مع مبدأ حسن الجوار والعلاقات الوثيقة التي تجمع قطر وإيران، لا سيما أن قطر كانت دائمًا من دعاة الحوار مع إيران وبذلت جهودًا دبلوماسية حثيثة في هذا السياق.

كما أكّد المريخي، ضرورة العودة فورًا للحوار والمسارات الدبلوماسية لحل الخلافات والقضايا العالقة وتجنب التصعيد، وإيقاف العمليات العسكرية سعيًا لتعزيز الاستقرار إقليميًا ودوليًا.