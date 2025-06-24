اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب كلا من إسرائيل وإيران بانتهاك وقف إطلاق النار الذي أعلنه قبل ساعات، مؤكدا أنه غير راضٍ عن أي من البلدين، خصوصا إسرائيل. وأعلن أن إسرائيل لن تهاجم إيران، مؤكداً أن وقف إطلاق النار مستمر.

وقال للصحفيين قبيل مغادرته، اليوم (الثلاثاء)، لحضور قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في لاهاي، إن إسرائيل وإيران تتقاتلان منذ فترة طويلة وبقوة لدرجة أنهما لا تعرفان «ماذا تفعلان». وجدد ترمب التأكيد على أن قدرات إيران النووية انتهت ولن تعيد بناء برنامجها النووي أبدا.

وخاطب الرئيس الأمريكي قادة إسرائيل عبر منشور بمنصة «تروث سوشيا»، بقوله: «إسرائيل.. لا تُلق هذه القنابل وإن فعلت فهذا انتهاك جسيم. إذا ألقيتم القنابل فهذا انتهاك جسيم، أعيدوا طياريكم فورا». وأضاف «أن إسرائيل نفذت مهمة اليوم وعليهم أن يلتزموا الهدوء.. ما كان على إسرائيل أن تقدم على ما فعلته.. سأرى إذا كان بإمكاني إيقافها».

وانتقد الرئيس الأمريكي وسائل إعلام، وقال: «بعض وسائل الإعلام الكاذبة تقول إن ضربتنا لم تدمر مواقع إيران النووية بالكامل. وقال لشبكة سي إن إن، أنتم فاشلون وأخباركم زائفة».

من جهته، دان رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، الهجوم الإيراني غير المقبول على قطر، غداة استهداف طهران قاعدة العديد الجوية الأمريكية، رداً على استهداف واشنطن على مواقع نووية إيرانية.

وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اللبناني نواف سلام في الدوحة، اليوم: إن «الهجوم على قطر تصرف غير مقبول»، في ظل الجهود الدبلوماسية الكبيرة، التي قامت بها مع شركائها الإقليميين لتهدئة الأوضاع. ودعا الولايات المتحدة وإيران إلى استئناف المفاوضات النووية للوصول إلى حل دبلوماسي. وحذر من أن التصرفات الإسرائيلية غير المسؤولة تقود المنطقة إلى وضع صعب. وأعرب عن أمله بأن يتم احتواء الوضع بالشرق الأوسط في أسرع وقت ممكن.

وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، عبر خلال اتصال هاتفي مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عن أسفه لاستهداف قاعدة العديد. فيما أكدت الخارجية الإيرانية التزامها بمبدأ حسن الجوار وعلاقتها مع الدوحة، مشددة على أنها لن تدع أي محاولات أمريكية وإسرائيلية بتعكير تلك العلاقات مع دول المنطقة لا سيما قطر.