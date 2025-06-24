أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام نجاح الجهود في منع جر لبنان إلى حرب جديدة أو توريطه في النزاع الإقليمي الذي كان دائراً. وقال خلال زيارة رسمية إلى قطر، اليوم(الثلاثاء): «نتطلع اليوم إلى صفحة جديدة من العمل الدبلوماسي، معرباً عن أمله في أن تشهد المنطقة تعاوناً أكبر لتحقيق الاستقرار والسلام». وشدد سلام على أن تحقيق الاستقرار لا يكون إلا عبر انسحاب إسرائيل من النقاط الخمس التي تحتلها في جنوب لبنان.وفيما يتعلق بالوضع الإقليمي، أدان سلام العدوان الإسرائيلي على إيران، واصفاً إياه بانتهاك واضح للقانون الدولي وسيادة الدول، ودعا إسرائيل إلى وقف انتهاكاتها والعمل على تحقيق السلام والاستقرار.وفي الشأن الداخلي، أكد سلام أن الحكومة اللبنانية تعمل جاهدة على إصلاح القضاء وتأكيد سلطة الدولة على كامل أراضيها، معبراً عن تطلع لبنان لصفحة جديدة من العمل الدبلوماسي بما يخدم مصالحه ومصالح المنطقة.