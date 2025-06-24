شدّد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على أنه حان الوقت لقيام دولة في لبنان، على أن يكون لها جيش واحد، وأن يحصر قرار الحرب والسلم بالدولة وحدها، مطالباً بوضع جدول زمني لتسليم سلاح «حزب الله». وحذّر جعجع من أن لبنان سيترك لمصيره إذا لم تطبق خطة عمل اللجنة الخماسية.وقال جعجع بعد لقاء الرئيس اللبناني جوزيف عون في قصر بعبدا، اليوم (الثلاثاء): نريد العودة إلى منطق الدولة، مضيفاً أن كل الأحداث أثبتت أن المنطق الآخر كارثي. واعتبر أن الاتجاه الذي تتخذه الدولة صحيح، ولكن يجب أن يكون أعمق وأسرع.وأكد جعجع: لسنا ضد مبدأ الحوار، لكن ضمن حدود، لافتاً إلى أن أحداث المنطقة جاءت لتعزز القناعة بأن الوقت قد حان، لكن البعض يعتقد أن قيام دولة فعلية هو مطلب خارجي، لكن الصحيح أنه مطلب كل لبناني.وأكد رئيس حزب القوات اللبنانية أن التواصل مع الرئيس عون لم ينقطع قبل وبعد انتخابه، لافتاً إلى أن اللقاء تناول تقييم الأوضاع الأخيرة، خصوصاً القرارات المطلوبة داخليّاً في ضوء ما جرى أخيراً. وشدد على وجود توافق تام بنسبة 100% حول هذه القضايا بين الطرفين. وأفاد جعجع بأن الحوار مستمر، والتشاور قائم في مختلف المواضيع، دون الحاجة الى إرسال أي رسائل رسمية، بل من خلال تواصل دائم وبناء.وعلق جعجع على الأحداث الإقليمية بقوله: كانت هناك وضعية شاذة في المنطقة، بدءاً من اليمن وصولاً إلى لبنان، ولم يكن ممكناً أن يستمر ذلك. وأعتقد أننا سنتجه نحو تفاهم أمريكي-إيراني جدي، بما يتلاءم مع نظرتنا للأمور ومع مصالح لبنان العليا.