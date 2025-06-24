تبادلت إسرائيل وإيران الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار، بعد ساعات قليلة من دخوله حيز التنفيذ، صباح اليوم (الثلاثاء). وأعلن التلفزيون الإيراني أن إسرائيل نفذت ضربات بعد الإعلان عن الهدنة.واتهم متحدث باسم القيادة العسكرية الإيرانية، إسرائيل بشن ضربات جوية على مواقع في إيران حتى الساعة الـ9:00 صباحاً بالتوقيت المحلي.وكان الجيش الإسرائيلي، أفاد بأن أنظمة الدفاع لديه رصدت صواريخ تم إطلاقها من إيران باتجاه البلاد، بعد ساعتين ونصف من بدء وقف إطلاق النار.لكن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء عبدالرحيم موسوي، نفي إطلاق أي صاروخ نحو إسرائيل في الساعات الأخيرة.وقالت وكالة «تسنيم» الإيرانية إن «ادعاء إطلاق صاروخ من قبل إسرائيل والحرب النفسية جاءت لإنشاء ازدواجية بين الدبلوماسية والميدان». وأضافت: «تم نفي ادعاء إطلاق الصاروخ من قبل إيران، لكن المسألة هي لماذا يُطرح مثل هذا الادعاء في هذه الساعات الأولى بعد إعلان نهاية الاشتباك؟».من جانبه، أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أوامره للجيش بالرد على ما وصفه بـ«الخرق الإيراني» لاتفاق وقف إطلاق النار، عقب ما قال إنه هجوم صاروخي شنّته إيران على مناطق في شمال إسرائيل، بعد ساعات فقط من دخول الهدنة حيز التنفيذ.فيما شدد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، على أن بلاده سترد «بقوة» على الانتهاك الإيراني، مضيفاً أن طهران تتحمل المسؤولية الكاملة عن تصعيد جديد يهدد الاستقرار. وقال: وجهت الجيش بالرد بقوة على انتهاك إيران لوقف إطلاق النار بضربات مكثفة ضد أهداف في قلب طهران.ووفق بيان للجيش الإسرائيلي، تم رصد إطلاق صواريخ من داخل الأراضي الإيرانية باتجاه مناطق عدة شمال إسرائيل، خصوصاً في الجليل. وتوعد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير، بتوجيه ضربات قوية بعد الخرق الإيراني الجسيم لوقف إطلاق النار.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أعلن أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران «دخل حيز التنفيذ الآن»، ودعا الجانبين إلى عدم انتهاكه.