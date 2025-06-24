فيما نقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن مراقبين تأكيدهم أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل مثل أفضل صيغة لجميع الأطراف المنخرطة في الصراع، إلا أن خسائر الأيام الـ12 من الحرب كانت باهظة على الطرفين بنسب متفاوتة، إذ كلفت الحرب إسرائيل مئات الملايين من الدولارات يوميًا.وتعد كلفة الصواريخ الاعتراضية التي تتصدى للصواريخ والمسيرات الإيرانية كبيرة جداً، وتصل تكلفتها إلى 200 مليون دولار يوميًا، وفق تقديرات بعض الخبراء.وتحدث هؤلاء أن نظام «مقلاع داود» الذي يسقط الصواريخ قصيرة وطويلة المدى، كلف نحو 700 ألف دولار في كل مرة تم تنشيطه، وفقًا للباحث الأول في معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب يهوشوا كاليسكي.وأفاد بأن نظام أرو 3 الذي استخدم خلال المواجهات، لإسقاط الصواريخ الباليستية بعيدة المدى، كلف نحو 4 ملايين دولار لكل اعتراض واحد، وفق ما أوردت صحيفة «وول ستريت جورنال». فيما تكلف النسخة الأقدم من أرو، المعروفة باسم أرو 2، نحو 3 ملايين دولار لكل اعتراض.وقدرت تكلفة إصلاح المباني المتضررة في إسرائيل خصوصا في تل أبيب وحيفا وبئر السبيع بأكثر من 400 مليون دولار، وتم إحصاء نحو 30 قتيلا إسرائيلياً خلال الحرب.أما في إيران، فإن الأضرار المادية الأكبر التي لحقت بعدة مناطق، ومنها المواقع العسكرية والنووية، تبدو تكلفتها باهظة ويمكن أن تصل إلى مليارات الدولارات.ولايزال حجم الأضرار التي لحقت بالمنشآت النووية في أصفهان ونطنز وفوردو، بعد قصفها من الولايات المتحدة، السبت الماضي، غير معروف حتى الآن.ولاشك أن إنشاء المواقع النووية كلف إيران مليارات الدولارات، ومن ثم تصبح عملية إعادة البناء باهظة الثمن أيضا..ولاشك أن تكلفة الخسائر البشرية الإيرانية أعلى، إذ قتل نحو 650 شخصا وأصيب الآلاف.ومن بين القتلى كبار القادة العسكريين، على رأسهم رئيس الأركان محمد حسين باقري، وقائد الحرس الثوري حسين سلامي، فضلا عن قائد مقر «خاتم الأنبياء» علي شادماني بعد أيام قليلة على تعيينه، وغيرهم العشرات. وأعلن مصدر إسرائيلي أن بلاده اغتالت نحو 30 قائداً عسكرياً إيرانياً رفيعاً، وأكثر من 17 عالماً، بحسب إعلام إسرائيلي.