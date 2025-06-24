مع الساعات الأولى من دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران حيز التنفيذ، اليوم (الثلاثاء)، عزا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب النجاح في إتمام الصفقة إلى الضربات الأمريكية التي طالت المنشآت النووية الإيرانية، السبت الماضي.وقال ترمب في منشور على منصة «تروث سوشيال»: «لم نكن لنتمكن من إبرام صفقة اليوم لولا موهبة وشجاعة طياري قاذفات بي-2 الرائعين، وكل من شارك في تلك العملية». وأضاف أن تلك الضربة التي وصفها بالمثالية وبمفارقة غريبة، جمعت الطرفين معا، حسب تعبيره.وناشد الطرفين عدم انتهاك الهدنة. وكتب قائلا: «وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ الرجاء عدم انتهاكه». وكشف ترمب أن البلدين جاءا في الوقت عينه تقريباً طلباً لـ«السلام»، وفق تعبيره. واعتبر أن مستقبل إسرائيل وإيران مليء بالفرص والازدهار. وكتب قائلا: «العالم، والشرق الأوسط، هما الرابحان الحقيقيان! وسيشهد كلا البلدين حبًا وسلامًا وازدهارًا هائلين في مستقبلهما». وقال إن لدى كل من إسرائيل وإيران الكثير ليكسباه، لكنهما ستخسران الكثير إذا انحرفتا عن الطريق.وكان ترمب أعلن أن اتفاق وقف النار بين الجانبين سيدخل حيز التنفيذ عند الساعة الرابعة فجرا (بتوقيت غرينيتش)، وهو ما حصل لاحقاً بعد أن شنت إيران آخر موجاتوأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان «التوصل إلى اتفاق هدنة شامل مع إيران، بعد جهود دبلوماسية وأمنية مكثفة».وكانت الولايات المتحدة شنت، السبت الماضي، ضربات عبر قاذفات بي 2 على منشأة «فوردو» النووية الإيرانية شديدة التحصين، فضلا عن أصفهان ونطنز.فيما أظهرت صور أقمار صناعية حصول دمار في الموقع خصوصا عند مداخل المنشأة.وقال وزير الخارجية عباس عراقجي بمنشور على «إكس» في وقت سابق: «إن بلاده ستوقف الهجمات حالما توقف إسرائيل ضرباتها». وقال «حتى الآن، ليس هناك اتفاق على أيّ وقف لإطلاق النار أو وقف للعمليات العسكرية». وأضاف إذا «أوقف النظام الإسرائيلي عدوانه غير المشروع على الشعب الإيراني في موعد أقصاه الساعة الرابعة صباحا بتوقيت طهران، فلا نيّة لدينا لمواصلة ردنا بعد ذلك».