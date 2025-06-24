دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران حيّز التنفيذ، صباح اليوم (الثلاثاء)، في تمام الساعة السابعة بتوقيت مدينة القدس، بعد 12 يومًا من الحرب التي اندلعت فجر الجمعة 13 يونيو بهجوم إسرائيلي واسع استهدف منشآت نووية ومواقع عسكرية داخل إيران.وقصفت إيران في الساعة الأخيرة مدنًا ومواقع إستراتيجية داخل إسرائيل، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 6 إسرائيليين في بئر السبع، وإصابة أكثر من 30 آخرين، بينهم حالات حرجة، وفق هيئة الإسعاف الإسرائيلية ووسائل إعلام عبرية.وأفادت القناة 12 أن صاروخًا باليستيًا أصاب مبنى سكنيًا بشكل مباشر في بئر السبع، ما أدى إلى انهيار أجزاء كبيرة منه. وقال المدير العام لنجمة داوود الحمراء، إيلي بن، إن فرق الإسعاف والجيش والجبهة الداخلية تواصل العمل لانتشال الضحايا، محذرًا من خطر تسرب غاز في الموقع.ودوّت انفجارات في تل أبيب والمنطقة الوسطى، وسط أنباء عن إصابات، فيما سُمع دوي انفجارات في القدس المحتلة بالتزامن مع صفارات الإنذار.من جانبها، أعلنت سلطات الطيران المدني الإسرائيلية إغلاق المجال الجوي حتى السابعة مساءً على الأقل، وأفادت القناة 12 أن طائرات حربية إسرائيلية تحلق منذ ساعات دون إذن بالهبوط.وقال الجيش الإسرائيلي إنه رصد موجات جديدة من الصواريخ الإيرانية خلال الليل، وإن الدفاعات الجوية تصدت لها، داعيًا السكان إلى البقاء في المناطق المحمية والامتثال لتعليمات الجبهة الداخلية.وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن طهران سعت لتنفيذ «الضربة الأخيرة» قبل دخول الاتفاق حيّز التنفيذ، لتثبيت توازن الردع قبل الهدنة.