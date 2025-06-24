أعربت مصر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الإيرانية التي طالت دولة قطر، معتبرة تلك الهجمات انتهاكا لسيادة قطر وتهديدا لسلامة أراضيها وخرقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة تضامنها الكامل مع دولة قطر ووقوفها إلى جانبها.

وأكدت مصر - في بيان صادر عن وزارة الخارجية- قلقها البالغ من التصعيد المتسارع الخطير الذى تشهده المنطقة، مؤكدة رفضها الكامل لكافة أشكال التصعيد العسكري أو المساس بسيادة الدول، داعية إلى ضرورة خفض التصعيد ووقف إطلاق النار حفاظا على الأمن والسلم الإقليميين.

وشددت مصر على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لاحتواء التوتر المتصاعد والذى ينذر بخروج الأمور عن السيطرة، وبذل الجهود الدبلوماسية لمنع انزلاق المنطقة نحو مزيد من التصعيد والاحتقان.

وجددت مصر دعوتها إلى ضبط النفس وتغليب منطق الحوار والحلول الدبلوماسية، بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة، بعدما شن الحرس الثوري الإيراني هجوما صاروخيا على قاعدة العديد الجوية في قطر أمس الإثنين، ردا على ضربات أمريكية استهدفت ثلاثة مواقع نووية إيرانية (فوردو، نطنز، وأصفهان) يوم السبت الماضي.