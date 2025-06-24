أكد نائب الرئيس الأمريكي جيه.دي فانس (الإثنين)، أن إيران لم تعد قادرة على صنع سلاح نووي، بعد أن دمرت الضربات الأمريكية بنيتها التحتية.

وأوضح في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز»: «كانت إيران على وشك امتلاك سلاح نووي، والآن هي عاجزة عن صنع سلاح نووي بالمعدات التي تمتلكها لأننا دمرناها».

وأضاف: «إذا أرادت إيران بناء سلاح نووي في المستقبل، فسيتعين عليها التعامل مع الجيش الأمريكي مرة أخرى».

جاء ذلك بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس، التوصل إلى اتفاق كامل بين إسرائيل وإيران يقضي بوقف شامل وكامل لإطلاق النار المستمر منذ 12 يوماً.

وأوضح ترمب عبر منشور على منصته «تروث سوشال»، أن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ بعد نحو ستّ ساعات من الآن، فور انتهاء «المهمات الأخيرة الجارية» لدى الجانبين.