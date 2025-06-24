أجرى وزير الخارجية والهجرة المصري الدكتور بدر عبدالعاطي، سلسلة اتصالات مع وزراء خارجية دول الخليج والأردن والعراق، شملت رئيس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ووزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ووزير خارجية دولة الكويت عبدالله اليحيا، ووزير خارجية جمهورية العراق الدكتور فؤاد حسين، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي.

ووفق بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، مساء أمس (الإثنين) تم تناول التطورات المتسارعة في المنطقة في ضوء الانتهاك السافر لسيادة دولة قطر الشقيقة.

وأكد الوزير عبدالعاطي خلال الاتصالات تضامن مصر الكامل مع دولة قطر الشقيقة، عقب الهجمات الإيرانية الأخيرة التي استهدفت أراضيها، مؤكداً إدانة مصر لأي مساس بسيادة وأمن دولة قطر، ورفضها كافة أشكال المساس بأمن وسلامة وسيادة واستقرار الدول العربية الشقيقة.

كما تم خلال الاتصالات بحث تداعيات الهجمات التي تعرضت لها دولة قطر الشقيقة، وما تشكله من تهديد لأمن واستقرار للمنطقة، فضلاً عن استعراض التصعيد العسكري المتنامي وخطورته.

واتفق الوزراء على الأهمية البالغة لوقف التصعيد، وخفض حدة التوتر، وضبط النفس، وتضافر الجهود الإقليمية والدولية لاحتواء التوتر المتصاعد، واستعادة الهدوء بالإقليم.

وشنت إيران مساء أمس هجمات عسكرية استهدفت قاعدة عسكرية أمريكية في قطر، وهي قاعدة العديد الجوية التي تعد واحدة من أهم القواعد الأمريكية في المنطقة.

وتأتي هذه الهجمات في سياق تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة، إذ تتهم طهران واشنطن بدعم إجراءات تستهدف أمنها القومي، بينما تعتبر الولايات المتحدة هذه الهجمات انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة قطر وتهديداً للأمن الإقليمي.

الهجمات أثارت ردود فعل واسعة على المستويين الإقليمي والدولي، إذ اعتبرتها الدول العربية، مساساً بسيادة قطر وتهديداً لاستقرار المنطقة، ما دفع وزراء خارجية الدول العربية إلى تنسيق مواقفهم لاحتواء التصعيد.