في ظل التطورات الإقليمية الراهنة وإغلاق المجالات الجوية مؤقتاً في بعض دول الجوار، أكدت وزارة الطيران المدني المصرية، أن المجال الجوي المصري يعمل بكفاءة تامة وبشكل طبيعي، مع انتظام حركة الملاحة الجوية في جميع المطارات المصرية بأمان وسلامة تامين.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها مساء (الإثنين) أنها رفعت درجة الاستعداد القصوى في مطار القاهرة الدولي والمطارات المصرية كافة، لاستقبال الرحلات الجوية التي قد يتم تحويل مسارها إلى المطارات المصرية نتيجة التغيرات الإقليمية.

وأكدت الجاهزية الكاملة من حيث الإمكانات التشغيلية والفنية والبشرية للتعامل مع هذه الظروف.

كما أشارت الوزارة إلى وجود تنسيق مستمر ومباشر مع جميع شركات الطيران العاملة في المطارات المصرية، لضمان سلاسة الحركة الجوية وتقديم أعلى مستويات الخدمة والسلامة.

وأكدت انتظام حركة الطيران داخل المجال الجوي المصري وفي جميع مطارات الجمهورية، مع متابعة دقيقة للوضع على مدار الساعة عبر غرف العمليات المركزية وإدارة الأزمات بالوزارة، بالتنسيق مع الأجهزة والجهات المعنية في الدولة.

وأضافت الوزارة أنها تُنسق بشكل دائم مع الجهات الدولية المختصة لمتابعة تطورات الأوضاع، لحين إعادة فتح المجالات الجوية المغلقة، مع التأكيد على المتابعة الحثيثة للمستجدات الإقليمية والدولية للتعامل السريع والمهني مع أي تطورات طارئة.