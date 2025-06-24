أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب انتهاء الحرب بين إيران وإسرائيل، مؤكداً أن الحرب ستنتهي رسمياً خلال 24 ساعة.

وقال ترمب: تهانينا للجميع لقد تم الاتفاق بالكامل بين إسرائيل وإيران على وقف إطلاق النار الشامل والكامل.

وأشار إلى أن الحرب بين إيران وإسرائيل كانت ستؤدي إلى دمار المنطقة لو استمرت، وأن إسرائيل وإيران أظهرتا شجاعة كبيرة.

ولفت ترمب إلى وقف لإطلاق النار سيستمر لمدة 12 ساعة تبدأها إيران، على أن تبدأ إسرائيل وقفاً مماثلاً بعد مرور 12 ساعة إضافية، ما يعني نهاية رسمية لما وصفه ترمب بـ«حرب الأيام الـ12».