أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية استئناف رحلاتها من مطارَي جدة والقاهرة إلى مطار الكويت الدولي، بعد أن تم تحويل مسارها في وقت سابق (الإثنين)، نتيجة الإغلاق المؤقت للمجال الجوي الكويتي بسبب تطورات الأوضاع الإقليمية.

وأوضحت الشركة في بيان رسمي أنها تتابع مسارات الرحلات لحظة بلحظة منذ الإقلاع وحتى الوصول، في إطار التزامها بسلامة الركاب وانتظام التشغيل.

ودعت «الكويتية» المسافرين إلى متابعة حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي للحصول على أحدث المعلومات بشأن مواعيد الرحلات.

من جانبها، أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت إعادة فتح المجال الجوي وعودة الحركة إلى طبيعتها بعد التأكد من استقرار الأجواء المحيطة بالبلاد، بالتنسيق مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة.