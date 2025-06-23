كشفت شبكة «سي إن إن» الأمريكية أن جهود التهدئة بين الولايات المتحدة وإيران تواجه صعوبات متزايدة، أبرزها اختفاء المرشد الأعلى علي خامنئي عن الأنظار منذ تصاعد التوترات الأخيرة، ووفقاً لشبكة «سي إن إن»، أشارت مصادر إلى أن الوصول إليه بات شبه مستحيل، ولم يُسلِّم أو يتسلَّم أي رسائل دبلوماسية منذ الضربات الأمريكية الأخيرة.

ورغم التصعيد، أكدت الشبكة أن الاتصالات بين الجانبين لا تزال مستمرة عبر قنوات خلفية، وذكرت أن مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، حافظ على تواصله مع مسؤولين إيرانيين خلال الفترة الماضية، في محاولة لدفع مسار تفاوضي غير مباشر.

كما نقلت واشنطن إلى طهران رسالة تهدئة قبيل تنفيذ الضربات الجوية، في مسعى لاحتواء التصعيد ومنع انزلاق الوضع نحو مواجهة أوسع، فيما يراهن ترمب على إمكانية استئناف المفاوضات رغم التعقيدات الميدانية والسياسية.