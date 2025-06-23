حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من أن الوضع في الشرق الأوسط يزداد سوءاً. واعتبر خلال اجتماع مع خريجي الجامعات العسكرية الروسية، أمس (الإثنين)، أن الوضع الحالي في العالم يتغير بشكل ديناميكي.

وقال بوتين إن الوضع الدولي الراهن يشهد تغيرات ديناميكية، إذ نرى كيف تدهور الوضع في الشرق الأوسط بشكل حاد، كما تُجر قوى غير إقليمية إلى الصراع. كل هذا يدفع العالم إلى نقطة خطيرة للغاية، بحسب ما نقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

واتهم بعض الساسة في الغرب بأنهم يخططون لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، معتبراً أن التاريخ لم يعلمهم شيئاً.

وأضاف الرئيس الروسي: نعلم أنه في قمة حلف الأطلسي (الناتو) القادمة، يخططون لإعلان بدء برنامج واسع النطاق لتعزيز قدرات الحلف، ولتحقيق ذلك، ستزاد الميزانيات العسكرية لدول الناتو. ولفت إلى أن دول الحلف تنفق بالفعل على الأغراض العسكرية أكثر مما تنفقه دول العالم مجتمعة، ومن هنا يتضح من يثير هذا الأمر حقّاً، العسكرة العالمية وسباق التسلح.

وشدّد بوتين على ضرورة مواصلة العمل لتطوير القوات المسلحة، وزيادة فعالية جميع الهياكل المسؤولة عن أمن البلاد، معرباً عن ثقته في أنكم ستؤدون واجباتكم بمسؤولية وتفانٍ كبير، وستخدمون روسيا وشعبنا بإخلاص وتفانٍ. وأفاد بأن الغرب اختلق قصة رعب حول «تهديد روسي» محتمل لتخويف الشعب.

في غضون ذلك، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قوله: إنه عقد اجتماعاً جيداً مع الرئيس الروسي في موسكو وناقشا بإسهاب التطورات في الشرق الأوسط. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: إن بوتين وعراقجي ناقشا مجموعة من القضايا، مع التركيز بشكل خاص على توجيه الوضع الإقليمي نحو حل سلمي.

وجدد عراقجي التأكيد على أن الهجمات الإسرائيلية تخالف القانون الدولي. وقال إن إيران تدافع عن سيادتها وأراضيها.

ووصف عراقجي العلاقات مع روسيا بأنها «جيدة»، و«نتشاور دائماً.. روسيا تساعدنا في بناء محطة بوشهر النووية»، فيما تحدثت وسائل إعلام غربية أن عراقجي نقل رسالة من المرشد الإيراني على خامنئي إلى بوتين، تطلب الدعم والمساعدة.

ونقلت وكالة «تاس» الروسية للأنباء عن عراقجي قوله إن إيران وروسيا تنسقان مواقفهما بشأن التصعيد الحالي في الشرق الأوسط. ونددت روسيا بشدة، أمس (الأحد)، بالضربات الأمريكية غير المسؤولة على مواقع نووية في إيران.