أعادت الكويت والبحرين والإمارات فتح مجالاتها الجوية بعد تعليق قصير، بسبب تطورات الأوضاع في المنطقة والهجوم الإيراني على قاعدة العديد الأمريكية في قطر.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي اليوم إن مطارات دبي استأنفت عملياتها بكامل طاقتها بعد توقف مؤقت، موضحاً أن مطارات دبي تؤكد أن سلامة وراحة جميع المسافرين وأطقم الطيران تظل على رأس أولوياتها.

وأضاف «في الوقت الذي تعمل مطارات دبي مع شركات الطيران لضمان سير الرحلات وفقاً للجداول الزمنية المعتمدة، قد تواجه بعض الرحلات تأخيرات أو إلغاءات، لذا يُنصح جميع المسافرين بالاطلاع على آخر المستجدات عبر شركات الطيران التي تتبعها رحلاتهم».

وكانت 4 دول عربية، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، إغلاق مجالها الجوي مؤقتاً، كإجراء احترازي في ظل تطورات الأوضاع الإقليمية.



وذكرت شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات أنه تم تعليق حركة الملاحة الجوية في أجواء مملكة البحرين، مبينة أن الجهات المختصة تتابع التطورات على مدار الساعة بالتنسيق مع الشركاء الدوليين. وشدّدت على ضرورة اتباع التعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية حفاظاً على السلامة، فيما قالت الداخلية البحرينية إنه «تم إطلاق صافرة الإنذار.. نرجو من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن»، مضيفة: «في ضوء التطورات الأخيرة بالموقف الأمني الإقليمي، نهيب بالمواطنين والمقيمين أن يكون إشغال الطرق الرئيسية عند الضرورة، حفاظاً على السلامة العامة، من أجل إفساح المجال لاستخدام الطرق من قبل الأجهزة المعنية». وأعلنت الكويت والعراق أيضاً إغلاق مجاليهما الجويين مؤقتاً حتى إشعار آخر، كما أعلنت قطر إيقاف حركة الملاحة الجوية مؤقتاً في أجواء الدولة حرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين والزائرين، قبل ساعة من العدوان الإيراني على قاعدة العديد الأمريكية.