أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني إبراهيم رضائي اليوم (الإثنين) أن اللجنة وافقت على الخطوط العريضة لمشروع قانون يهدف إلى التعليق الكامل لتعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.ونقلت وكالة «تسنيم» للأنباء الإيرانية عن رضائي قوله إنه بموجب مشروع القانون، سيتم تعليق أعمال تركيب كاميرات المراقبة والسماح بعمليات التفتيش وتقديم التقارير إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية طالما لم يتم ضمان أمن المنشآت النووية، موضحاً أنه يتعين على البرلمان الموافقة على المشروع في جلسة عامة لإقراره.وكان التلفزيون الإيراني قد أوضح أن منشأة فوردو النووية تعرضت للهجوم مجدداً، اليوم، دون تقديم أي تفاصيل بشأن الأضرار، فيما ذكر المتحدث باسم مركز إدارة الأزمات في منطقة قم لوكالة «تسنيم» أن منشأة فوردو النووية تعرضت لهجوم إسرائيلي جديد.وأوضح مصدر أمني لإذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الجيش استهدف الطريق المؤدي إلى منشأة فوردو النووية وليست المنشأة نفسها.وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، قد قال اليوم، إن القصف الأمريكي ربما ألحق أضراراً «جسيمة» بأجزاء من منشأة فوردو الإيرانية لتخصيب اليورانيوم، المقامة في عمق جبل، غير أنه ليس بوسع أحد حتى الآن تحديد مدى هذه الأضرار، موضحاً خلال اجتماع طارئ لمجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 دولة أن من المتوقع حدوث أضرار جسيمة بالنظر إلى الحمولة المتفجرة المستخدمة وطبيعة أجهزة الطرد المركزي شديدة الحساسية للاهتزاز.يذكر أن فوردو هو الموقع الرئيسي في إيران لتخصيب اليورانيوم بنسبة 60% وهو محصن تحت الأرض على عمق يقارب 90 متراً.