أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الإثنين) أن الهجوم الإيراني على قاعدة العديد في قطر، كان رداً ضعيفاً للغاية على تدمير واشنطن للمنشآت النووية الإيرانية، موضحاً في منشور عبر «تروث سوشال» أنه لم تقع أية إصابات بين الأمريكيين.

وأعرب ترمب عن شكره لإيران على تقديم إخطار مسبق لواشنطن، ما جعل من الممكن تجنب أية خسائر في الأرواح، مهنئاً العالم وقال: «لقد حان وقت السلام».

ولفت إلى أن «المواقع التي هاجمتها الولايات المتحدة في إيران جرى تدميرها تماماً، والجميع يعلم ذلك، وحدها الأخبار الكاذبة ستقول غير ذلك لمحاولة التقليل من الأمر قدر المستطاع، وحتى هم قالوا إنها دُمرت بشكل جيد جداً».

وهاجم الرئيس الأمريكي وسائل الإعلام التي تشكك في عدم تدمير المواقع النووية الإيرانية تماماً، واصفاً إياها بالكذب وعدم المصداقية.

من جهة أخرى، حذرت وزارة الخارجية العراقية من خطورة امتداد الصراع إلى دول شقيقة بتعرض دولة قطر إلى هجوم.

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان: التصعيد ينذر بمزيد من التوتر، ويُشكل منعطفاً خطيراً وغير مسبوق في وتيرة الصراع، في ظل تحذيرات العراق المتكرّرة من خطورة انخراط أطراف جديدة فيه، وهو ما قد يؤدي إلى توسيع رقعة المواجهة وتصاعد حدّة التوتر الإقليمي.

وجددت الخارجية العراقية التأكيد على «موقف العراق الثابت بألا سبيل لحل الأزمات الإقليمية إلا عبر الحوار، والاحتكام إلى القنوات الدبلوماسية، والابتعاد عن الخيارات العسكرية التي لا تجلب سوى المزيد من التصعيد والمعاناة».