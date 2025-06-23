دانت دول عربية اليوم (الإثنين)، الهجوم الإيراني على قطر، مؤكدة أنه انتهاك لسيادة قطر وللقانون الدولي، بعد أن أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة العديد الأمريكية جنوب العاصمة الدوحة.

وأعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط تضامنه التام مع قطر إزاء ما تعرضت له من اعتداء مرفوض ومدان على سيادتها، وانتهاك لأجوائها من قبل إيران، مجدداً تحذيره السابق من «خطورة التصعيد».

وقال أبو الغيط: «ما زال الأمل يحدونا في أن يتم احتواء المواجهة الحالية برمتها في أقرب وقت»، فيما أجرى العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة اتصالاً هاتفياً بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وفق ما نقلته وكالة أنباء البحرين.

وأعرب ملك البحرين عن تضامن بلاده مع قطر، وإدانة مملكة البحرين الشديدة للهجوم الذي استهدف سيادة دولة قطر من قبل الحرس الثوري الإيراني، في انتهاك صارخ لسيادة الدوحة ومجالها الجوي، ومخالفة واضحة لأحكام القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة.

وجدد ملك البحرين موقف بلاده الثابت في الوقوف إلى جانب دولة قطر، مؤكداً أن مملكة البحرين تضع إمكاناتها كافة لمساندة الدوحة في كل ما تتخذه من إجراءات.

بدورها، دانت الإمارات بـ«أشد العبارات» استهداف الحرس الثوري الإيراني قاعدة العديد الجوية في قطر، معتبرةً ذلك «انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة قطر ومجالها الجوي، ومخالفة واضحة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة».

وأكدت الإمارات في بيان رفضها القاطع لأي اعتداء يهدد أمن وسلامة دولة قطر، ويقوض أمن واستقرار المنطقة، معربة عن تضامنها الكامل مع قطر، ودعمها الثابت لكل ما من شأنه حماية أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

بدورها، أعربت وزارة الخارجية المصرية عن ادانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الإيرانية التي طالت قطر، معتبرة أنها «انتهاك لسيادتها وتهديد لسلامة أراضيها وخرق للقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة».

وطالبت مصر بضرورة خفض التصعيد، ووقف إطلاق النار حفاظاً على الأمن والسلم الإقليميين.

وفي السياق ذاته، دانت اليمن بأشد العبارات، العدوان الإيراني السافر الذي استهدف دولة قطر وسيادتها ومجالها الجوي، مؤكدة أنه انتهاك فاضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ حسن الجوار.

وقالت وزارة الخارجية اليمنية: نعلن تضامننا ووقوفنا الكامل إلى جانب دولة قطر، ونؤكد استعدادنا لتسخير كافة الإمكانات لمساندة الأشقاء في قطر، وتأييدها المطلق في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أمنها وسيادتها واستقرارها.

من جهته، أعرب الأردن عن إدانته الشديدة للعدوان الذي شنته إيران على قطر، معتبراً أنه خرق صارخ لسيادة دولة قطر، وللقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، وتصعيد خطير.

وأكدت وزارة الخارجية الأردنية في بيان تضامن المملكة المطلق مع قطر في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها، ودعمها لأي خطوة تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها، مشددة على ضرورة إنهاء التصعيد في المنطقة.

وحذرت الوزارة من تبعات استمراره وتوسعته على أمن المنطقة واستقرارها وعلى الأمن والسلم الدوليين، مشيرة إلى ضرورة إنهاء كل الأعمال العسكرية، والعودة إلى طاولة المفاوضات والحوار لتجاوز هذه المرحلة الخطيرة التي تمر بها المنطقة.

بدورها، أعربت وزارة خارجية المغرب عن إدانتها الشديدة للهجوم الصاروخي السافر الذي استهدف سيادة قطر ومجالها الجوي.