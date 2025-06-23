أعربت الكويت اليوم عن إدانتها واستنكارها الشديدين، للعدوان الإيراني الذي استهدف قاعدة العديد الجوية في دولة قطر، في انتهاك صارخ للسيادة القطرية ومجالها الجوي وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، يعد تصعيداً خطيراً يهدد السلم والأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدت الوزارة في بيان لها، وقوف دولة الكويت التام إلى جانب قطر قيادةً وحكومةً وشعباً، ودعمها الكامل لجميع الإجراءات التي تتخذها لحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها بما في ذلك حقها في الرد مباشرة بما يتناسب مع حجم هذا الاعتداء.

وأشار البيان إلى أن دولة الكويت تعرب أيضاً عن استعدادها لتسخير كل إمكاناتها وطاقاتها لدعم قطر، مؤكدةً في ذات الصدد أن أمن واستقرار قطر جزء لا يتجزأ من أمنها واستقرارها، مشيدة في الوقت ذاته بتصدي الدفاعات الجوية القطرية لهذا الهجوم.

وجددت الكويت تأكيدها على ضرورة وقف ما تشهده المنطقة من عمليات عسكرية، واتساع رقعة الصراع بسبب الهجمات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، مع التشديد على ضرورة تضافر الجهود وتعزيز التنسيق الإقليمي والدولي لتسوية الأمور عبر الطرق الدبلوماسية.