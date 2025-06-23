أعلنت وزارة الداخلية القطرية مساء اليوم (الاثنين)، أن الأوضاع الأمنية في البلاد مستقرة ولا يوجد ما يدعو للقلق، بعد هجوم إيراني على قاعدة العديد الأمريكية، مشددةً على ضرورة عدم الانسياق خلف الشائعات أو تداول معلومات غير دقيقة.وقالت الوزارة في بيان على حسابها في «إكس» إنها تواصل بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، استعدادها وجاهزيتها التامة لمتابعة المستجدات واتخاذ ما يلزم لضمان سلامة المواطنين والمقيمين، واستمرار الحياة العامة بصورة طبيعية، مطالبة بعدم تداول أي بيانات أو إعادة نشر أي معلومات غير صادرة من الجهات الرسمية، وتحري التدقيق واستيفاء المعلومات من الجهات الرسمية المعتمدة فقط.من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع القطرية أن الدفاعات الجوية نجحت في اعتراض هجمة صاروخية استهدفت قاعدة العديد الجوية، موضحة أنه ليقظة عناصر القوات المسلحة والإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها، لم تنتج عن الحادث أي وفيات أو إصابات.ونقلت وكالة الأنباء القطرية (قنا) عن المصدر تأكيده أن أجواء وأراضي دولة قطر آمنة وأن القوات المسلحة القطرية على أهبة الاستعداد دائماً للتعامل مع أي خطر، كما نصح المصدر المواطنين والمقيمين بأخذ التوجيهات وآخر التطورات من المصادر الرسمية.وأطلقت إيران اليوم، صواريخ على قاعدة أمريكية في قطر، رداً على استهداف أمريكا مواقع نووية إيرانية. وبحسب وسائل إعلام رسمية إيرانية فإن طهران بدأت عملية «بشائر الفتح» ضد القواعد الأمريكية في قطر.وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن طهران استهدفت قواعد في قطر بـ6 صواريخ، ووصف الحرس الثوري الهجوم بأنه انتقامي.