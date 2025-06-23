أعربت مصر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للعدوان الإيراني على دولة قطر، الذي يُعد انتهاكاً لسيادتها وتهديداً لسلامة أراضيها وخرقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

ووفقاً لبيان صادر عن وزارة خارجيتها اليوم، فقد أكدت تضامنها الكامل مع دولة قطر ووقوفها إلى جانبها، معربة عن قلقها البالغ من التصعيد المتسارع الخطير الذي تشهده المنطقة.

كما أكدت رفضها الكامل لأشكال التصعيد العسكري كافة أو المساس بسيادة الدول، ودعت إلى ضرورة خفض التصعيد ووقف إطلاق النار حفاظًا على الأمن والسلم الإقليميين.

وشددت مصر في البيان على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لاحتواء التوتر المتصاعد، الذي ينذر بخروج الأمور عن السيطرة، وبذل الجهود الدبلوماسية لمنع انزلاق المنطقة نحو مزيد من التصعيد والاحتقان.